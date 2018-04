Agro-industrie NILE, nouvel acteur des bio-intrants

Pour accélérer la mise en marché de bio-intrants innovants, ARD, société de recherche et développement dans les domaines des biotechnologies industrielles, du fractionnement et de la chimie du végétal et ÉLÉPHANT VERT, société spécialisée dans le biocontrôle et les services agricoles en Europe et en Afrique, viennent de créer une société indépendante, NILE, dont l’ambition est de transformer des innovations scientifiques en solutions utiles et efficaces pour les agriculteurs.

« NILE détecte et développe les projets et les opportunités à forte valeur ajoutée, en s’appuyant sur la qualité, le savoir-faire et les infrastructures reconnues de ses 2 fondateurs que sont ARD et ÉLÉPHANT VERT », précise Sébastien Couasnet, directeur général d’ÉLÉPHANT VERT. « Trouver, développer et amener au marché les bio-intrants innovants qui serviront l’agriculture de demain, tel est l’objectif que nous nous sommes fixés », ajoute Yvon Le Henaff, directeur général d’ARD.

L’offre de NILE est structurée autour de trois activités : l’investissement, la gestion de projets et l’accès à des installations de recherche et de production agro-industrielles de premier plan. S’adressant aux TPE/PME et aux laboratoires de recherche, la société NILE entend proposer des partenariats de co-développement de projets en apportant un soutien financier, humain et une expertise industrielle.

NILE dispose de compétences agronomiques, économiques et règlementaires, regroupées au sein d’une équipe pluridisciplinaire et expérimentée. Pour compléter ce savoir-faire, NILE s’appuie sur les infrastructures de ses actionnaires pour développer, optimiser et produire des spécialités de nouvelle génération.

« Face aux défis agricoles du XXIème siècle, produire plus tout en produisant mieux, et dans un contexte d’évolution règlementaire en faveur d’une agriculture durable, NILE se positionne sur un marché d’avenir, et propose une offre inédite en conjuguant l’expertise et les savoir-faire d’acteurs référents », précise France Thevenieau, directrice générale de NILE.