Côte d’Ivoire Réouverture de l’aéroport de San Pedro

Fermé pour des travaux de réhabilitation qui ont coûté 14 milliards FCFA (plus de 21 millions d’euros) durant six mois, l’aéroport de San Pedro (Sud-Ouest d’Abidjan) reprendra son trafic, avec les vols de Air Côte d’Ivoire, le 23 mars. La nouvelle piste est prolongée de 200 m et passe dorénavant à 2100 m pour une largeur de 30 m. Amadou Koné, le ministre des Transports s’est rendu sur le tarmac le 19 mars pour apprécier les travaux effectués sous la supervision du Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD). Région à forte potentialité touristique, San Pedro est la seconde ville portuaire en eau profonde du pays. Son accès par la voie aérienne est devenu plus pratique à cause de la dégradation de la “côtière”, l’axe Abidjan-San Pedro, fortement dégradé au fil des années et rendant difficile le trajet par les autocars. Un véritable soulagement pour les opérateurs économiques, surtout ceux du secteur du tourisme.